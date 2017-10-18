Сотрудница СИЗО Владивостока получила огнестрельное ранение

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сотрудница СИЗО №1 во Владивостоке получила огнестрельное ранение во время несчастного случая, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием в начале октября. Во время получения пистолета в комнате выдачи оружия произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего пуля попала в руку сотрудницы.

Тяжкого вреда здоровью нанесено не было, женщина была доставлена в больницу для обработки раны.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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