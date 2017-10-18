Стали известны подробности серьезного пожара в центре Владивостока

Причины пожара еще предстоит выяснить специалистам

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сегодня утром в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило тревожное сообщение о пожаре в административном здании, расположенном на улице Фокина, 8б, сообщает РИа VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Уже через три минуты на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звентя газодымозащитной службы. Горела мансарда трехэтажного здания. Кроме того, очень сильно пострадала крыша.

К 8 часам утра пожар был локализован, в 09:44 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, ранее агентство сообщало, что владивостоцев взбудоражил пожар в центре города. Местные жители рассказали, что по Некрасовскому путепроводу в сторону центра неслись автомобили пожарно-спасательной службы города, а из окон отеля Hyundai было видно, как обрушилась крыша здания, на которой в этот момент работали пожарные.

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