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Хореограф из Тюмени назвала Владивосток «пятой точкой» России

Девушка оскорбила столицу Приморья в своем видео
Фото: dpscontrol Фото: dpscontrol
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Приморцев возмутил поступок хореографа из Тюмени, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В своем Instagram девушка выложила видео, где рассказывает, что на данный момент она находится «в самой ж.. глубинке России!».

«Уехала во Владивосток работать. Представляете, куда занесло???!!!!! Ставлю две постановки Образцовому ансамблю г.Владивостока - «Созвездие»», - гласит подпись к ролику.

Видеозапись сразу же получила большой отклик в социальных сетях. Жители Владивостока и Приморья негативно отреагировали на высказывание Алены Зыкиной.

«Про глубинку она уж точно загнула, будто в задрипенск приехала», - пишет подписчик.

«Перепутала...Из ж...повезло попасть во Владивосток», - поправляет девушку пользователь Instagram.

«Сейчас пян-се съест и по-другому заговорит», - шутят владивостокцы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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