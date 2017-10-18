Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал во Владивостоке любителей BMX, скейтов и самокатов

На мероприятие собрало более 150 участников

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел экстрим-фестиваль "Мосты". Самое крупное экстремальное мероприятие на Дальнем Востоке собрало более 150 участников. Представители молодежных движений BMX, Скейтбординг и Кикскутер в течение всего дня показывали различные трюки и боролись за главные призы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.