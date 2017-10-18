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Страшный пожар в центре Владивостока взбудоражил горожан

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Серьезный пожар произошел во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в доме по улице Адмирала Фокина, 8б. По словам очевидцев, горела мансарда здания из трех этажей. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Кроме того, местные жители рассказали, что из отеля Hyundai было видно, как у горящего здания обвалилась крыша, на которой в этот момент находились пожарные.

Информация о пострадавших пока отсутствует. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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