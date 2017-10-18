Жительница Владивосток пойдет под суд за передачу наркотиков в СИЗО

Запрещенные вещества были спрятаны в продукты

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

38-летняя Жительница Владивостока предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что мужчина, находящийся в следственном изоляторе, попросил свою знакомую передать продукты со спрятанным в них наркотическим средством на имя его сокамерника. Девушка посредством Интернет-ресурса приобрела полимерный сверток с наркотическим веществом. Упаковав его в продукты, передала третьему лицу для дальнейшей передачи своему приятелю в следственный изолятор. При досмотре содержимого пакета запрещенные вещества, спрятанные в листьях салата, были обнаружены и изъяты сотрудниками ГУФСИН. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Изъятое вещество направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда - смесью, содержащей производное N-метилэфидрона-1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе».

В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит лишение свободы до двенадцати лет.