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Культура

Уже шесть заявок подано на танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке

Очередной бесплатный танцевальный мастер-класс пройдет 22 октября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В оргкомитет конкурса подано уже шесть заявок из различных школ города. Заявку на участие можно подать до 30 октября.

В танцевальном конкурсе могут принять участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы в возрасте от 13 до 18 лет. В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru (в теме письма указать «Стартин-2017_заявка, школа №»). Заявка прилагается. Подробности можно узнать по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Мероприятие пройдет в три этапа: «Приём заявок», «Обучение», «Финал». За время подготовки к финалу конкурса «Стартинейджер-2017» ребятам предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов «We Can Dance» по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

Напомним, очередной бесплатный танцевальный мастер-класс «We Can Dance» по программе «BASE IS» пройдет 22 октября с 11:00 до 13:30 на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Тема предстоящей встречи: «База стиля hip-hop. Ритм, логика и композиция танцевального номера». К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

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