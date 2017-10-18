Убийца-рецидивист вновь попался на жутком преступлении в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В начале недели в Спасске-Дальнем в квартире на улице Красногвардейская было обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – приникающими ранениями в области головы и живота. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя.

На месте происшествия проведен осмотр, изъят нож. Кроме того, у подозреваемого изъята одежда, в которой он находился на момент совершения преступления. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он воспроизвел на месте обстановку и обстоятельства события, продемонстрировал свои действия в момент совершения преступления. Из показаний подозреваемого следует, что мотивом преступления стала месть за отца, которого избил потерпевший.

Сообщается, что фигурант дела уже отбывал наказание за совершение убийства.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.