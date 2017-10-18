За сутки в Приморье потушили 12 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье была организована работа по тушению 12 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении был задействован 61 человек личного состава и 17 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено 30 термических аномалий в 11 муниципальных образованиях: в Кавалеровском муниципальном районе – 6, в Кировском муниципальном районе – 4, в Лазовском муниципальном районе – 1, в Ольгинском муниципальном районе – 2, в Спасском муниципальном районе – 2, в Тернейском муниципальном районе – 1, в Уссурийском городском округе – 2, в Ханкайском муниципальном районе –1, в Хасанском муниципальном районе – 2, в Хорольском муниципальном районе – 7, в Черниговском муниципальном районе – 2. Проверяются.

На контроле находится лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

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