Водитель автобуса проехал на красный свет светофора во Владивостоке

Нарушитель привлечен к ответственности

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса № 54. По данному факту полиция провела проверку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Инспекторами по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила при движении от Покровского парка в сторону Центра.

Водитель автобуса DAEWEE, двигавшегося по маршруту «Площадь Баляева - площадь Луговая», в районе дома №54 по улице Алеутская проехал на запрещающий для движения сигнал светофора, подвергая опасности пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому переходу. В результате инцидента никто не пострадал.

27-летний водитель вину в совершенном административном правонарушении признал в полном объеме. В отношении мужчины составлен административный протокол об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность в виде штрафа.