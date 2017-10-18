Рыбы из Приморского океанариума отправились зимовать

В июне в одиннадцать искусственных водоемов переехали порядка двухсот особей

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Рыб из прудов прогулочной зоны Приморского океанариума отправляют на зимовку в Научно-адаптационном корпусе(НАК). А следующим летом вновь вернутся в пруды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

Напомним, в июне в одиннадцать искусственных водоемов переехали порядка двухсот особей – карпы кои, караси, гольяны, толстолобики. Сейчас их на порядок больше: все лето рыба активно размножалась.

То, что в прудах оказалось много молоди, говорит о том, что гидробионты чувствуют себя комфортно. Здесь сложилась сбалансированная экосистема. За счет жизнедеятельности высаженных в прудах растений образовалась естественная среда, живут беспозвоночные и моллюски, сформировался слой ила. Поэтому часть молоди на зиму оставят здесь. В прошлом году ихтиологи поступили так же, и рыба отлично перенесла холода. Она зарывается в ил и впадает в частичный анабиоз. А летом вновь оживает.