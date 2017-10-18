Часть Владивостока останется без света в среду, 18 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 30, 30Б, 30В, 30Г, 36Б,

Адмирала Юмашева ул.12, 16Г, 16Д, 20, 20Б, 22, 24, 24Г, 26,

Вострецова ул.4,

Высокая ул.27, 29, 30, 31, 33,

Давыдова ул.28, 28Б, 28В, 28Д, 30, 34,

Ильичева ул.10, 11, 15, 8,

Кирова ул.18, 20,

Короленко ул.3, 4, 6, 8, 8А,

Красного Знамени пр-кт 114, 121, 125, 127, 160, 162, 164, 164А, 85,

Маковского ул.194, 196, 202, 48, 44, 198,

Некрасовский пер.18, 3, 5,

Партизанский пр-кт 12,

Печорская ул.10, 12,

Постышева ул.11,

Рабочая 13-я ул.14, 16,

Русская ул.45, 53Б,

Салтыкова ул.4,

Станичная ул.12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27