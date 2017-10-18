Владивосток останется без холодного водоснабжения сегодня, 18 октября

Несколько районов Владивостока останутся без водоснабжения сегодня, 18 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 18.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 18.10.2017 - 15:00
Причина отключения: 18.10.2017 Замена водопровода
Адреса:
Академика Воронова 6-18, 3, 9, 11, 11а, 15, 17, 19,
Академика Крушанова 3-9, 13-19,
Астрономический пер. 1-9, 2-6,
Гагаринского 1, 7, 10-18, 17, 19, 23,
Мусоргского 22, 23, 25, 34.
Дата начала: 18.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 18.10.2017 - 17:00
Причина отключения: 18.10.2017 Переврезка водопровода
Адреса:
Некрасовский пер. 1-5, 18-28,
Суханова 1а, 5-13.