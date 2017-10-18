Во Владивостоке без осадков, +10°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1...-15°С, днем +1...+12C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +8…+10°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +9…+11°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура +10…+12°С.