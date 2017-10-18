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Политика и экономика

Повышение военных пенсии с 1 января 2018 года

Свежие новости для пенсионеров
Фото: nsovetnik.ru Фото: nsovetnik.ru
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Миллионы военных пенсионеров по всей стране следят внимательно за новостями о том, какие изменения в начислении пенсий готовят им власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Так, ранее стало известно, что с 1 января 2018 года в России будут проиндексированы пенсии по уровню инфляции предыдущего года. Военные пенсионеры надеются, что эта индексация коснется и их.

Следует отметить, что в России продолжается реформа пенсионной системы. Она затрагивает абсолютно все категории пенсионеров. Постепенно проводится переход на накопительную систему. До сих пор продолжается период, в течение которого ежегодно увеличивается количество баллов, необходимых для выхода на пенсию, и длительность страхового стажа. В этой части пенсия военнослужащих не отличается от стандартной по стране.

Как отмечают эксперты, в 2018 году военным пенсионерам не следует ждать существенного повышения выплат. Так, с 1 января 2018 года их пенсии проиндексируют на 3,7%, то есть, по уровню инфляции 2017 года, отмечают в правительстве. Но, как отмечают эксперты, реальный процент инфляции прогнозируется в размере 10%.



Военные в 2017 году, похоже, не получат обещанные 2% повышения, которое до кризиса проводилось ежегодно осенью. В правительстве заморозили ранее это повышение, сославшись на сложную экономическую ситуацию в стране. Вернется ли эта индексация в 2018 году сказать сложно.

По предварительным расчетам, средняя пенсия военного по стране в 2018 году составит 24,5 тыс рублей. Существенного увеличения пенсионных выплат в 2018 году, считают эксперты, не будет. Ощутимого роста военных пенсий можно ожидать не ранее чем через год – два.

Пока же власти отмечают, что делают все возможное, чтобы повысить пенсионные выплаты всем пенсионерам. Но из-за экономических проблем не могут утвердить более существенное повышение пенсий

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