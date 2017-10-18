Курильщиков ждет нововведение

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Новый законопроект запрещает курение на расстоянии менее 10 м от входа в подъезды
Фото: 123rf.com Фото: 123rf.com
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Министерство здравоохранения России поддерживает идею, внести поправки в антитабачный закон, предусматривающие запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее 10 м от входа в подъезды жилых домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена. В данный момент положительный отзыв Минздрава отправлен на согласования в Минстрой, Минфин, Минюст, Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Документ, подготовленный группой сенаторов, предусматривает, что гражданам следует запретить курить не только в лифтах и помещениях общего пользования, но и на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метром от входа в подъезды многоквартирных домов.

Законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, следует из документа.

Некоторые эксперты считают, что предложенные Советом Федерации нормы будет сложно «осуществить на практике», так как соблюдение этих правил просто не будет никто контролировать.

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