На набережной ДВФУ ведётся ремонт парапета

Также отремонтированы и засеяны травой газоны

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Рабочие подрядной организации продолжают капитальный ремонт парапета на Университетской набережной острова Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, бригады рабочих выполнили демонтаж деформированной и повреждённой плитки на парапете, а в настоящее время готовят парапет к облицовке гранитными плитами: набивают арматурную сетку и штукатурят. Планируется, что работы завершатся к середине ноября 2017 года.

Стоит отметить, что в рамках работ по благоустройству одного из самых излюбленных мест жителей и гостей Владивостока отремонтированы и засеяны травой газоны. Работы были проведены во второй сентября, после демонтажа выставочных павильонов «Улицы Дальнего Востока».Напомним, что в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» этой осенью во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство. Это сквер на Корабельной Набережной, где сегодня ежедневно проводят время тысячи горожан и гостей краевого центра.