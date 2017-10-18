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Общество

Константин Межонов поздравил дуайена консульского корпуса Владивостока с юбилеем и наградил его почетным знаком отличия

На территории Российской Федерации с марта 1994 года работает единственное консульское учреждение Республики Филиппины
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

17 октября исполнилось 80 лет генеральному почетному консулу Республики Филиппины во Владивостоке Юрию Костюкову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С этим солидным юбилеем его, дуайена консульского корпуса нашего города, тепло и сердечно поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

В ходе состоявшегося в администрации Владивостока оживленного обмена мнениями и неформального общения были обсуждены перспективы развития взаимовыгодных отношений Владивостока с городами Филиппин. При этом выяснилось, что на территории Российской Федерации с марта 1994 года работает единственное консульское учреждение Республики Филиппины, и оно расположено именно во Владивостоке. Это подтверждает как немалый интерес этой страны к сотрудничеству с нашим городом, так и высокий международный авторитет ее генерального почетного консула Юрия Костюкова, который активно трудится в этой должности все эти 23 года. На сегодняшний день он является дуайеном – старейшиной всего консульского корпуса Владивостока.

За высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Филиппины исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов наградил знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» 2-й степени Костюкова Юрия Михайловича, генерального почетного консула Республики Филиппины в городе Владивостоке.

В церемонии награждения участвовали начальник управление международных отношение и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.

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