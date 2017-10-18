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Общество

Молодежный ресурсный центр Владивостока объявил набор в осеннюю «Школу волонтеров»

Волонтеры сегодня – незаменимые помощники при проведении мероприятий самой различной направленности
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра начнет свою работу 30 октября. За время осенних каникул начинающим добровольцам из Владивостока расскажут о развитии волонтерского движения, обучат работе по трем направлениям – событийное, спортивное, социальное волонтерство.

«Управление по делам молодежи администрации города, наш центр уделяют сегодня большое внимание развитию и поддержке молодежной инициативы. А волонтеры – локомотив в этом направлении. Ребята придумывают и реализуют сегодня массу социально значимых проектов, в которые вовлекают не только своих ровесников, но и горожан всех возрастов», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Волонтеры сегодня – незаменимые помощники при проведении мероприятий самой различной направленности. Поэтому в рамках школы добровольцы станут не только участниками тренингов по командообразованию, проектированию, но и ситуационных игр, в ходе которых будут смоделированы реальные ситуации, которые возникают на мероприятиях. Ребята узнают об истории волонтерского движения, попытаются создать образ идеального волонтера, встретятся с гостями, имеющими практический опыт добровольческой деятельности.

Заявки на участие в школе волонтеров принимаются на адрес электронной почты info@mrc-vlad.ru Скачать заявку можно на сайте мрц-влад.рф. Дополнительную информацию и ответы на все вопросы можно получить у куратора школы волонтеров Юлии Бурцевой по телефону: (423) 222-22-48. 

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