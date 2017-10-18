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Жители Владивостока получают юридические консультации в муниципальной библиотеке

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Ответы на правовые вопросы жители Владивостока получают в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь продолжаются бесплатные юридические консультации «Закон для всех». В четверг, 19 октября, с 14:30 до 16:30 все желающие абсолютно бесплатно смогут проконсультироваться по различным правовым вопросам.

На вопросы горожан отвечают студенты Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа. Как сообщили МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», за юридическими консультациями обращаются граждане самого разного возраста. Владивостокцев интересуют вопросы ЖКХ, наследования, пенсионного обеспечения, прав сирот, уголовного права, прав при заключении и расторжении договора найма, возврата финансовых вложений.

Библиотечная сеть Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70.

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