Общественные организации Владивостока продолжают получать субсидии от администрации города

С начала года общественные объединения приморской столицы обратились за субсидиями уже 79 раз

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает оказывать финансовую поддержку общественным некоммерческим организациям приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Получателями субсидий в этом году являются 19 организаций.

Как рассказала заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока Ирина Самусенко, по итогам конкурсного отбора, который проходил в начале текущего года, получателями субсидий стали районные общества инвалидов, общественная организация инвалидов «Владивосток», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская общественная организация «Дуслык», общество слепых, «Благое дело» и другие общественные организации.

«Выделяемые средства общественники могут потратить на содержание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, оплату коммунальных услуг и аренды, а также на установку систем пожарной сигнализации, создание и обслуживание интернет-сайтов», – подчеркнула Ирина Самусенко.

С начала года общественные объединения приморской столицы обратились за субсидиями уже 79 раз. Общий размер выплат составил 2 миллиона 90 тысяч рублей.