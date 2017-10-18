Когда будет новолуние в октябре 2017 года - фазы Луны

Благоприятные и неблагоприятные дни и их характеристики

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

В октябре 2017 года новолуние будет 19 октября в 22 часа 10 минут 47 секунды, а полнолуние - 5 октября в 21 часов 38 минуту 41 секунд, сообщает РИА VladNews со ссылкой Информинг.



Растущая Луна в октябре 2017 года — 1 по 4 октября и с 20 по 31 октября, убывающая - с 6 по 18 октября.



Лунный календарь на октябрь 2017: благоприятные и неблагоприятные дни и их характеристики



16 октября 2017 года (25-26 лунный день). Благоприятный день для активных дел, для общения с природой и построения творческих замыслов. Сегодня судьба может преподнести вам неожиданные сюрпризы, поэтому не стоит строить четкие планы на этот день.



17 октября 2017 года (26-27 лунный день). В этот день очень важен отдых. Расслабление и медитации помогут вам преодолеть неприятности этого дня. Сегодня звезды помогут тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия.



18 октября 2017 года (27-28 лунный день). Звезды предупреждают, что если день оформления документов или решения важных вопросов пришелся на момент лунного затмения или за несколько дней до или после него, то лучше будет отказаться от своих планов. В этот день, по возможности, не перенапрягайтесь.



19 октября 2017 года (28, 29, 1 лунный день). Новолуние в 22:10. В целом этот день не очень благоприятный, поэтому следует постараться избавиться от негативной энергии.



20 октября 2017 года (1-2 лунный день). Это день иллюзий, обманов и отравлений (причем отравиться можно даже качественными продуктами). Старайтесь не поддаваться внушению, лени, земным соблазнам. Лучше отложите все неотложные дела и побудьте наедине с собой.



21 октября 2017 года (2-3 лунный день). Плавный и гармоничный день, время милосердия, терпения и духовного преображения. Вечер постарайтесь посвятить дому, семье, любимым.



22 октября 2017 года (3-4 лунный день). Этот день будет очень активным, связанным с переменами, победой, триумфом, с силой и движением. Сегодня вы можете проявить решительность в своих действиях. Так, например, в этот день можно расставаться с вредными привычками.



23 октября 2017 года (4-5 лунный день). Это день мудрости и щедрости. Отважьтесь на нестандартные решения и они принесут вам хорошие результаты. В этот день лучше не строить никаких планов, а следовать своим желаниям, интуиции.



24 октября 2017 года (5-6 лунный день). Это один из наиболее сложных дней в октябре. Сегодня лучше ограничить общение, и стараться контролировать эмоции. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, сегодня не принесут успеха.



25 октября 2017 года (6-7 лунный день). Если вы давно хотели что‑то поменять в своей жизни – то сегодня время пришло!



26 октября 2017 года (7-8 лунный день). Это день мудрости, одиночества и сосредоточения, требующий рассудительности и рациональности. Рекомендуется очищение как физическое, так и духовное: зажгите свечу и обойдите с ней комнату или квартиру.



27 октября 2017 года (8-9 лунный день). Сегодня очень важен душевный комфорт. Звезды будут способствовать только тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия.



28 октября 2017 года (9-10 лунный день). Отдых, расслабление, медитации – вот что поможет вам преодолеть неприятности этого дня.

29 октября 2017 года (10-11 лунный день). День достаточно напряженный в эмоциональном плане. Звезды не рекомендуют сегодня встречаться с теми, кто не связан с вами родственными узами, какими бы важными они ни казались, – успеха это общение не принесет.



30 октября 2017 года (11-12 лунный день). Этот день не благоприятен для новых начинаний. Зато хорошо рассчитываться с долгами, выполнять обещанное, особенно детям. Воздержитесь от посещения мест с большим количеством народа. Простите обидчиков.



31 октября 2017 года (12-13 лунный день). В последний день октября нельзя проявлять никаких разрушительных эмоций. Сегодня желательно зажечь свечу, закрыть глаза и мысленно представить себе, как пройдет у вас ноябрь.