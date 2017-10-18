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Приморский эксперт прокомментировал заявление о ядерной войне

США стало выступать в адрес своего оппонента с риторикой, практически неотличимой от северокорейской
Фото: Юрий Мальцев Фото: Юрий Мальцев
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Политолог, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал заявление, сделанное в понедельник заместителем постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рёном на заседании 1-го комитета Генассамблеи ООН, который сказал, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий Соединенных Штатов, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

- Северная Корея такие заявления («Мы на пороге ядерной войны» и т.п.) делает регулярно на протяжении уже многих лет, - отметил Артем Лукин. – Поэтому я бы не придавал такого уж большого значения последнему заявлению северокорейского дипломата. Другое дело, что в последнее время, с приходом к власти Дональда Трампа, руководство США стало выступать в адрес своего оппонента с риторикой, практически неотличимой от северокорейской. И когда складывается ситуация, в которой два вооруженных до зубов государства адресуют друг другу воинственные слова, существенно повышается степень риска. В течение последних двух-трех недель ситуация чуть-чуть успокоилась. КНДР более месяца не проводила новых ракетных и ядерных испытаний. Но опять же, недавно Дональд Трамп заявил, что это «затишье перед бурей». И это вызывает тревогу.

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