Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба

Защите мэра было отказано в приобщении экспертизы к материалам уголовного дела

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв заявил, что следствие отказало в ходатайстве его защиты о приобщении к уголовному делу заключения специалистов аудиторской компании ООО «МООР СТИВЕНС» ОТ 11.09.2017, которая рассматривала вопрос причинения ущерба компании МУП «Дороги Владивостока», сообщает РИА VladNews.

По словам Игоря Пушкарёва, адвокатские запросы на её проведение были направлены ещё в июне 2017 года, так как результаты экспертизы КГУП «Приморский РЦЦС», сделанной по ходатайству следствия, были ошибочны

и основаны на анализе документов поставки.

«То есть следователи посчитали на какую сумму было поставлено материалов

и даже не обратили внимание сколько реально за это было заплачено. Мы же пошли по пути, который от нас требует законодатель и просили экспертов отметить, был ли причинён ущерб по результатам фактического взаиморасчёта сторон. В итоге был сделан вывод о том, что компания «Востокцемент» понесла убытки на сумму 757 088 843 рублей, так как МУП не платил по долгам, и соответственно не понёс ущерба», - написал Пушкарёв.

Вместе с тем, градоначальник уверен, что следователь отказался приобщать результаты экспертизы к делу, так как посчитал, что они выходят за рамки предмета уголовного расследования.

«Вот такая странная методология у следствия: непротиворечащие их позиции доводы они готовы принимать во внимание, а всё остальное – нет. Но хорошо, что у нас есть закон, который может устранить произвол любого следователя. Напомню, согласно ст.67 ГПК РФ никакое доказательство для суда не имеет заранее установленной силы. Все доказательства подлежат оценке судом. Поэтому мы намерены приобщить данное заключение в суде, и надеется, что суд даст ему объективную оценку», - резюмировал глава города.

Сама экспертиза появилась сегодня на сайте в поддержку Игоря Пушкарёва, в которой действительно подтверждается факт отсутствия ущерба для муниципального предприятия «Дороги Владивостока».

К самой экспертизе прилагается и комментарий адвоката мэра Владивостока Александра Высоцкого. По мнению защитника, причина отказа следователя в приобщении заключения к материалам дела одна, и она вполне очевидна – выводы специалистов полностью опровергают предъявленное Пушкареву И.С. обвинение.

«Обычно для доказательства невиновности защите следует собрать совокупность доказательств, которые дополняя друг друга, позволяют суду дать объективную оценку действиям подсудимого. Уникальность дела Пушкарева И.С. заключается в том, что защите необходимо доказать всего два факта. Первый, что в результате действий Пушкарева И.С. муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» ущерб не причинен. Второй, что никакого обогащения группы компаний «Востокцемент» в результате продажи строительных материалов МУПВ «Дороги Владивостока» не наступило – отмечает Высоцкий. Оба этих факта доказаны заключением специалистов «МООР СТИВЕНС». Это заключение не просто ставит под сомнение обоснованность обвинения Пушкарева И.С., оно полностью его опровергает. Следствию просто нечего возразить, именно поэтому следователь грубо нарушил закон, отказав в приобщении данного доказательства к делу, несмотря на указанную в законе обязанность приобщать заключения защиты

к материалам дела».

Напомним, уголовное дело Пушкарёвых-Лушникова построено на обвинениях в причинении ущерба бюджету Владивостока на сумму более 158 млн. рублей, который возник в результате приобретения материалов в период с 2009 по 2011 по завышенным ценам у компании «Востокцемент». Однако фактически деньги с бюджета так и не были уплачены в пользу компании-поставщика, так как в 2016 году руководство «Востокцемента» приняло решение о накопившемся долге на сумму почти в 1 млрд. рублей, из которой следователи и вычленяли ущерб