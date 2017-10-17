Гороскоп на 18 октября

Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

В сердце Овна будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Овен способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Овен будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Овну держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Телец рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Телец не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Телец только впустую потратит время и силы.

День для Близнецов обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Близнецы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Близнецов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить их жизнь.

Рака ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Рака может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Рак может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Энергия у Льва будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Лев может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Льву браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Звезды гороскопа обещают, что дела у Девы уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях ее ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Дева заводила полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут ее по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Весы способны на многое! Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье – в их собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для них путеводной звездой. День наделяет Весы такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Они способны держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Весов есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!

Скорпиона будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Скорпион способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Стрелец будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Стрельца реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Стрельцов, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Стрелец способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Сегодня – день, когда в жизнь Козерога может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют Козерогу не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Козерог не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Водолею будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Водолея внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Водолея станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Водолей и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют Водолею заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.

Рыбы будут уверены в своих действиях и склонны до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, они способны многого добиться, однако звезды гороскопа советуют им обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитые Рыбы случайно кого-то не обидели и не задели (а такое вполне вероятно), им стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.