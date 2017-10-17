Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Бельгийские ученые рассказали о своем исследовании, которое продолжалось девять лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Масштабные наблюдения демонстрировали так называемый эффект Варбурга. Этот феномен проявляется в высоком потреблении сахара раковыми клетками. В результате этого злокачественная опухоль растет.



Результаты исследования ученые обнародовали в издании Nature Communications.



Онкологи под эффектом Варбурга подразумевают особенность метаболизма раковых клеток – в отличие от здоровых клеток, раковые основную часть энергии получают за счет расщепления глюкозы.



«Наше исследование показывает, как «потребление» сахара опухолевыми клетками приводит к росту этих клеток, к их развитию. Это может объяснить корреляцию между силой эффекта Ворбурга и агрессивностью опухолей», - отмечает профессор Йохан Тавелейн.



Ученые выявили закономерность в рамках исследования дрожжей – их клетки содержат такие же белки, как и раковые опухоли.



«На примере дрожжей мы наблюдали, что через фруктозо-1,6-дифосфат происходит активизация белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и обычных клеток», - объясняет Йохан Тевелейн.



Ученые уверены, что открытый ими механизм поможет составлять индивидуальные диеты для тех, кто болеет раком.