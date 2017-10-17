Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды»

18 октября состоится единый день голосования

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В сентябре стартовал второй сезон телевизионного проекта о фигурном катании «Дети на льду. Звезды». 42 юных спортсмена из разных городов России начали соревнование за путевку в большой спорт. Одной из участниц телешоу стала фигуристка из Владивостока – Антонина Скульская, сообщает РИА VladNews. Сейчас Антонина занимает 14-место в турнирной таблице, а попасть в финал ей может помочь поддержка телезрителей.

Антонина начала заниматься фигурным катанием с 3,5 лет. Первое время тренировки давались тяжело, но Тоня упорно продолжала ходить, благодаря чему стали появляться первые ощутимые результаты. Окружающие называют Тоню маленьким самураем — она готова заниматься фигурным катанием всё свободное время. Радоваться тренировкам ей помогает не только любовь к конькам, но и восхищение тренером: «Она такая красивая!», – говорит Антонина.

18 октября состоится единый день голосования. Два дополнительных финалиста, из числа детей, не получивших путевки в финал по мнению профессионального жюри, будут выбраны зрителями. Отправьте смс ЛЕД1 на номер 3242, и у Антонины появится возможность попасть в финал телешоу «Дети на льду. Звезды».

«Дети на льду. Звезды» – социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию фигурного катания. Это спортивное телешоу, организованное «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России по принципу соревновательных туров на выбывание. Конкурс проводится среди детей 8-9 лет.

«Проект «Дети на льду. Звезды» – огромная мотивация для молодых спортсменов и уникальная возможность пообщаться с профессионалами фигурного катания, получить их оценку и советы.Для юных фигуристов – это не только шанс получить путёвку в большой спорт, но и бесценный опыт, который сыграет роль в их дальнейшей спортивной карьере», – отметил Руслан Тулаганов директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Шоу «Дети на льду. Звезды» можно увидеть на 4 телеканалах - «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелеком». Финал будет показан 28 октября.

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