Сбербанк запустил новый продукт — независимую экспертизу инвестиционных проектов.

В рамках нового продукта клиент может получить три услуги: экспертизу готового бизнес-плана, создание нового бизнес-плана и экспресс-оценку проектной идеи

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

«Сбербанк обладает уникальным опытом реализации проектов, мы умеем их оценивать и делимся нашими компетенциями с бизнесом, — отметил Старший вице-президент ПАО Сбербанк, Александр Ведяхин.

— В рамках нового продукта наши клиенты получают независимое экспертное мнение, составленное с использованием современных технологий анализа больших данных и наработанного опыта реализации проектов любой сложности в различных отраслях экономики. Независимая экспертиза позволяет клиентам существенно экономить время и затраты на запуск и реализацию инвестиционных проектов, а также на принятие взвешенных управленческих решений на всех этапах реализации проекта».

Опыт Сбербанка подтверждается участием в финансировании более чем 10 000 текущих инвестиционных проектов различных отраслей экономики по всей России. Кредитный портфель банка по инвестиционному и проектному финансированию составляет около 3,3 трлн. рублей.