40% россиян ожидают тяжелых времен

В прошедшие пару лет ожидания российских граждан были куда более пессимистичны

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Россияне сейчас оптимистичнее смотрят в будущее, чем в предыдущие два года. На это указывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Так, на сегодня 40% граждане РФ считают, что их ожидают самые худшие времена. А 31% респондентов полагает, что самое страшное осталось позади. В свою очередь 21% опрошенных уверены, что самые большие сложности они переживают именно сейчас.



На основе ответов ВЦИОМ рассчитал индекс социальных ожиданий. Он может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше, тем лучше ожидания.



Исходя из этого, социологи зафиксировали положительную динамику индекса в этом году, хотя он по-прежнему находится в области отрицательных значений.



В сентябре 2017 года индекс находился на отметке минус 31 пункт. В прошедшие пару лет ожидания российских граждан были куда более пессимистичны (минус 52 пункта в сентябре 2015 года и минус 48 пунктов в сентябре 2016-го).



По словам руководителя практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлии Баскаковой, после колебаний курса рубля прошлых лет россияне ощутили стабильность — ситуацию в стране большинство граждан России сегодня оценивает как хорошую.



Добавим, что всероссийский опрос был проведен методом телефонного интервью 27-29 сентября среди 1,8 тысячи респондентов.