ФАС заинтересовались всплеском цен на авиабилеты

На сегодняшний день данные предоставила только одна компания

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Федеральная антимонопольная служба в соответствие с поручением президента Российской Федерации В.В.Путина в конце сентября 2017г. запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАС.

Как отмечают специалисты, компания «Аэрофлот» оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение 2 недель и надеется, что их ответы будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы «Аэрофлота». Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты.

В ФАС России подчеркивают, что, прежде всего, озабочены резким всплеском цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток.

О результатах анализа ФАС России сообщит после его завершения.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России выделить допсредства в 2018 году на предоставление субсидий на авиаперевозки между ДФО и европейской частью России. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства