Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке 16:15, 17 октября Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
Приморью рекомендовано ввести режим ЧС 15:24, 17 октября Приморью рекомендовано ввести режим ЧС
На нескольких улицах Владивостока ограничат движение 15:00, 17 октября На нескольких улицах Владивостока ограничат движение (Адреса)
Новостная лента
Октябрь, 17 вторник
16:43
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
16:43
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
16:39
Константин Межонов встретился с призёром Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»
16:38
Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды» Фото
16:33
Сбербанк запустил новый продукт — независимую экспертизу инвестиционных проектов.
16:27
МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
16:26
Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»
16:15
Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
16:02
Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье
15:50
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН
15:37
В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары
15:24
Приморью рекомендовано ввести режим ЧС
15:12
Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу
15:00
На нескольких улицах Владивостока ограничат движение Адреса
14:48
Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку Фото
14:36
Погода в Приморье сегодня, 17 октября, потенциально опасна Фото
14:25
Чтобы не выплачивать алименты, приморец решил стать безработным
14:13
Жители Владивостока страдают от уличных коммерсантов Фото
14:01
Лже-электрик украл у пенсионера крупную сумму денег в Приморье
13:49
Владивостокских дольщиков защитит фонд Видео
13:37
Массовая авария в центре Владивостока собрала пробку Фото
13:24
Приморцы могут получить денежный бонус за раннего аиста, летающего над Уссурийском Видео
13:11
Еще четыре лесных пожара были потушены за минувшие сутки в Приморье
12:59
ДФО получит дополнительное финансирование
12:46
Пятница, 13: Военнослужащий из Приморья свел счеты с жизнью Эксклюзив
12:32
Более двух тысяч иностранцев воспользовались электронной визой, чтобы посетить Приморье
12:20
Приморцы накануне холодов остались без крыши над головой Фото
12:16
Радио «Лемма» ищет «Леди Осень-2017»
12:08
Сельчанин угнал у владивостокца иномарку
11:55
Морепродукты с кишечной палочкой обнаружили в Приморье
11:43
В Приморье выпал снег Видео
11:32
Андрей Тарасенко: К достройке «Хаяттов» привлекут и иностранные компании
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4217 (156) от 17 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Владивосток запустили в оборот
«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы
В память о тех, кто защищал от терроризма
Делегации прибывают отрядами
Цирк готовится к сдаче
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»

Иван Маурах не только помогает командам российских и международных компаний
Фото: festpir.ru Фото: festpir.ru
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Эффективная команда – обязательная часть успеха любого бизнеса. Но где ее найти? Может быть ее надо вырастить? Мало кто может ответить на эти вопросы предельно ясно. Одному из самых профессиональных и известных бизнес-тренеров в России это удается. Иван Маурах прилетит во Владивосток 3-4 ноября на Форум молодых предпринимателей «РОСТ», чтобы рассказать приморским бизнесменам, как построить «команду мечты».

Иван проводит свои программы для топ-менеджеров крупных компаний. Его приезд во Владивосток – настоящий шанс для местного бизнеса перенять опыт специалиста мирового уровня в области корпоративной культуры. Среди его клиентов — группа компаний «Савва», МТС, «Пересвет-Регион», DHL, BBDO, Campbells, группа компаний «Мироздание», Mirax Group, «Полюс Золото», «Ланит», «Уралсиб», Банк «Открытие», Новолипецкий металлуригический комбинат, ZARA, MсCain, Salym Petroleum и многие другие.

«Культура начинается с верхушки управленческой системы: с собственника, директора, владельца, топов, и затем каскадируется вниз. И чем более она ясная и простая, тем проще в ней существовать всем сотрудникам», - считает Иван.

Иван Маурах не только помогает командам российских и международных компаний быть эффективнее, но и в свободное время бегает марафоны. Например, в прошлом году, когда ему исполнилось 55 лет, Иван успешно преодолел 112 км гонки Elbrus World Race. Этот человек не только знает о мотивации всё, но и доказывает это на практике.

«Успешные предприниматели пашут больше, чем мексиканские гастарбайтеры на плантациях. Они уже в 7 утра просматривают биржевые сводки и продолжают пахать до вечера. Радость или не радость, мучиться или не мучиться – это не вопрос внешнего условия, это вопрос внутреннего отношения», – говорит Иван.

Но если с предпринимателями все понятно, то как мотивировать сотрудников работать эффективнее? Вопрос, который задает себе каждый второй руководитель. Вы можете спросить об этом у Ивана лично 3 и 4 ноября в кампусе ДВФУ на Форуме «РОСТ».

Свое участие в качестве спикеров также уже подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Лариновский (Skyeng), Максим Журило (I Love Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев (ДНС), Антон Скорик (ГК "Эталон"), Андреасяны Гевонд и Сарик (Большое кино), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Марина Росс (Hydrop), Роман Горюнов (Президент РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Иван Маурух (Business Relations), Валерий Разгуляев (Избёнка – ВкусВилл), Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи). Следует отметить, что количество спикеров на форуме увеличивается с каждым днем.

Купить билет для участия в Форуме «Рост» можно на сайте - rostforum.ru По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(423)202-51-80

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз и Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

Похожие новости
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН
15:50, 17 октября 2017 Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН

Редакторские просмотры пройдут со 2 по 4 ноября

На нескольких улицах Владивостока ограничат движение
15:00, 17 октября 2017 На нескольких улицах Владивостока ограничат движение

Движение и парковка автотранспорта будут ограничены с 11:30 до 13:30

Погода в Приморье сегодня, 17 октября, потенциально опасна
14:36, 17 октября 2017 Погода в Приморье сегодня, 17 октября, потенциально опасна

В крае сильный ветер

Жители Владивостока страдают от уличных коммерсантов
14:13, 17 октября 2017 Жители Владивостока страдают от уличных коммерсантов

Корреспондент отправился в рейд с участковым

Приморцы могут получить денежный бонус за раннего аиста, летающего над Уссурийском
13:24, 17 октября 2017 Приморцы могут получить денежный бонус за раннего аиста, летающего над Уссурийском

У краснокнижной птицы прострелен клюв и правая нога

Более двух тысяч иностранцев воспользовались электронной визой, чтобы посетить Приморье
12:32, 17 октября 2017 Более двух тысяч иностранцев воспользовались электронной визой, чтобы посетить Приморье

Абсолютное большинство из въехавших в регион по новой схеме – граждане Китая

Радио «Лемма» ищет «Леди Осень-2017»
12:16, 17 октября 2017 Радио «Лемма» ищет «Леди Осень-2017»

Победитель будет определён посредством голосования