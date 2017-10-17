Более 7 млн кустов было уничтожено в Приморье

При уничтожении конопли использовалась военная техника

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в рамках операции «мак-2017» выявили и ликвидировали очаги произрастания наркотикосодержащих растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, в Черниговском районе в антинаркотических рейдах участвуют сотрудники полиции, члены добровольной народной дружины и представители военной полиции.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Черниговскому району в окрестностях села Снегуровка обнаружен очаг произрастания дикорастущей маньчжурской конопли без признаков культивации.

Сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины и военнослужащими военной комендатуры поселка Сибирцево было уничтожено свыше 7 миллионов кустов наркосодержащих растений. При уничтожении конопли использовалась военная техника.

Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей манчьжурской конопли, а также по привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, будут продолжены.