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Общество

В Приморье похолодает и усилится ветер

Во Владивостоке осадки возможны лишь в четверг
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Во второй половине недели характер погоды в Приморье вновь изменится, над краем пройдут фронтальные разделы, вызывая местами осадки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Произойдёт смена направления воздушных потоков, и температурный фон начнёт повышаться. 

Во Владивостоке осадки возможны лишь в четверг: не исключены небольшие дожди. В ночь на вторник ожидается понижение температуры воздуха до 0…+2 °С, дневные температуры в пределах +7…+10 °С. Но уже с середины рабочей недели температурный фон повысится на 3–5 градусов.

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