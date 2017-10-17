В Приморье похолодает и усилится ветер

Во Владивостоке осадки возможны лишь в четверг

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Во второй половине недели характер погоды в Приморье вновь изменится, над краем пройдут фронтальные разделы, вызывая местами осадки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Произойдёт смена направления воздушных потоков, и температурный фон начнёт повышаться.

Во Владивостоке осадки возможны лишь в четверг: не исключены небольшие дожди. В ночь на вторник ожидается понижение температуры воздуха до 0…+2 °С, дневные температуры в пределах +7…+10 °С. Но уже с середины рабочей недели температурный фон повысится на 3–5 градусов.