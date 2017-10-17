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Общество

Во Владивостоке стартовала операция «Чистый автобус»

Подобные рейды проводятся время от времени
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостоке начались рейды в рамках акции «Чистый автобус». Они проходят с участием специалистов городского управления транспорта и продлятся до конца недели. Цель таких мероприятий – проверка санитарного состояния автобусных салонов. 

Местом проведения первого рейда в понедельник, 16 октября, стала площадь Луговая, конечная остановка многих городских маршрутов. Проверке сотрудников транспорта и журналистов подверглись 12 автобусов различных маршрутов. Проверяющие смотрели, есть ли в салоне мусор, вымыты ли окна и пол, в каком состоянии находятся сиденья и занавески, а также насколько чист автобус внешне. В итоге четыре машины были признаны не соответствующим санитарным нормам. Речь идет о двух автобусах маршрута № 54 и об автобусах маршрутов № 24 и 90. В отношении руководителей компаний-перевозчиков, которые работают на данных маршрутах, составлены акты о нарушениях. Теперь директора автотранспортных предприятий будут вынуждены заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей за каждый грязный салон. Деньги идут в городской бюджет.

«Говорить о том, что мы проводим подобные рейды время от времени, было бы в корне неверным, – говорит главный специалист управления транспорта мэрии Сергей Громов. – Они являются частью нашей повседневной работы. Только так мы можем проверить, в каком состоянии перевозчик выпускает автобусы на линии и насколько соответствуют действительности жалобы пассажиров на те или иные нарушения. На этой неделе проверки также проведем на «Варяге», «Баляева», «Ладыгина» и других остановках. Все нарушители будут наказаны».

Напомним, сегодня во Владивостоке работают 14 перевозчиков, которые ежедневно выпускают на линии около 700 автобусов. Все предприятия в прошлом году заключили с администрацией города договоры на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам. В документе четко обозначено, как необходимо работать перевозчику. В том числе прописан и пункт о санитарном состоянии автобусов. Это пункт 2.3.11: перевозчик обязан «обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов». За нарушение данного пункта на предприятие может быть наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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