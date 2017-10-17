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Общество

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН

Редакторские просмотры пройдут со 2 по 4 ноября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в новом сезоне школьной лиги КВН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юмористические соревнования организованы силами управления по делам молодежи администрации города совместно с Приморским КВН.

Для участия в школьной лиге КВН нужно подготовить выступление в жанре «Визитная карточка» (до 5 минут). Заявку необходимо отправить на электронную почту sokhnenko@bk.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на участие в сезоне КВН от школы №...». В письме организаторы просят сообщить, имеется ли у команды куратор и есть ли пожелания к предстоящим играм. Регистрация команд продлится до 27 октября. Заявка прилагается.

Редакторские просмотры пройдут со 2 по 4 ноября в малом зале Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). По всем вопросам следует обращаться к директору школьной лиги КВН Владимиру Сохненко по телефону 8-914-074-37-45.

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