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Политика и экономика

Путин поручил создать специальный финансовый суд в порту Владивосток

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку представить предложения о создании в порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе Азиатско- Тихоокеанского региона условия осуществления финансовой деятельности", - говорится в перечне поручений.

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