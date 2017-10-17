Константин Межонов встретился с призёром Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»

Валерий Думлер преподает физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности в школе № 82

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

16 октября исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов провёл встречу с учителем физкультуры школы № 82 Валерием Думлером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Накануне педагог вернулся из Москвы, где проходило награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017». Валерию Думлеру был вручен специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели».

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева и начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации Марина Фролова.

«От имени администрации города хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете в своей профессии. Такой учительский приз – это гордость Владивостока и всего Приморского края, – обратился к Валерию Думлеру Константин Межонов. – Уверен, что вы являетесь примером для своих учеников и наших молодых педагогов».

Валерий Думлер преподает физкультуру и основы безопасности жизнедеятельности в школе № 82. Стаж его педагогической работы – 37 лет. В этом году педагог вошел в тройку призеров на городском этапе конкурса «Учитель года», далее занял первое место на региональном этапе. Затем Валерий Думлер представил Приморье на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2017».

«Конкурс проводится уже 28 лет, мне посчастливилось в нём поучаствовать в этом году. Самым сложным было решиться туда поехать. Сделал всё, что мог, в итоге один из организаторов конкурса – «Учительская газета» – отметил специальным призом «За настойчивость в достижении цели» учительство Приморского края, – рассказал Валерий Думлер. – От конкурса остались самые лучшие впечатления, удалось пообщаться с коллегами из разных регионов, запомнилась встреча с президентом нашей страны Владимиром Путиным».

В рамках Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» участники проводили открытые уроки, давали мастер-классы, писали эссе «Человек, благодаря которому я стал учителем».

«Для меня это несколько человек – мои учителя, мои командиры (я служил на Военно-Морском флоте). И, конечно, моя мама, которая, оставшись одна, вывела нас – своих четырёх детей, в люди», - подчеркнул Валерий Думлер.

Константин Межонов вручил Валерию Думлеру памятный сувенир, затем в неформальной обстановке присутствующие обсудили перспективы развития системы образования, нелёгкий педагогический труд и необходимость участия в конкурсах профессионального мастерства владивостокских учителей.