Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку

Во Владивостоке разыскивается Шевченко Кристина, 1985 г.р, сообщает РИА VladNews.
Известно, что девушка 28.08.2017 г. в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос русый густой до плеч.
Была одета: куртка матерчатая черного цвета, другая одежда не установлена.
Особые приметы: сутулится.
Автотранспорт: Nissan Teana, 2005г., серебристого цвета с желтым оттенком, гос.номер С 346 ЕН 125 RUS
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины,
просим позвонить по телефонам:
8 (423) 227-93-60, 227-65-63, 8 968 165 10 10 – ОП № 2 УМВД России по г.Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com