Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку

Сотрудники полиции и волонтеры просят помощи

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивается Шевченко Кристина, 1985 г.р, сообщает РИА VladNews.

Известно, что девушка 28.08.2017 г. в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос русый густой до плеч.

Была одета: куртка матерчатая черного цвета, другая одежда не установлена.

Особые приметы: сутулится.

Автотранспорт: Nissan Teana, 2005г., серебристого цвета с желтым оттенком, гос.номер С 346 ЕН 125 RUS

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины,

просим позвонить по телефонам:

8 (423) 227-93-60, 227-65-63, 8 968 165 10 10 – ОП № 2 УМВД России по г.Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com