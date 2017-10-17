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Общество

Еще в четырех муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Подача тепла началась еще в четырех муниципалитетах Приморья – Октябрьском, Партизанском, Хорольском и Чугуевском районах края. Таким образом, на сегодняшний день отопительный сезон начат в 31 муниципалитете края из 34. В ближайшее время отопление начнется в оставшихся трех муниципалитетах – Владивостоке, ЗАТО Фокино и Хасанском районе Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, поэтапный запуск отопления сейчас идёт почти во всех городах и районах Приморья. В настоящее время работает 617 котельных, отапливающих 1210 объектов соцкульбыта и 6609 жилых домов в 31 из 34 муниципалитетов края.

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов. Стоит отметить, что процесс запуска тепла потребителям – постепенный. Так, в первую очередь, отопление подается в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд.

Кроме этого, в некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.

Для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья действует «горячая линия». По возникшим вопросам об отсутствии тепла в доме жители могут обратиться по телефону 8(423) 243-26-32.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору Александру Юрову держать на личном контроле вопросы по началу отопительного сезона на частных котельных, как, например, в Находкинском городском округе.

«Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», – подчеркнул врио Губернатора.

Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

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