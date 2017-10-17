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В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары

Злоумышленники вели переписку в социальных сетях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Житель самарской области обвиняется в покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено неработающим жителем Самарской области, который прибыл во Владивосток для получения крупной партии наркотического средства синтетической группы и дальнейшего его сбыта с помощью т.н. «закладок».

Так, в июле 2016 года фигурант с помощью сети «Интернет» вступил в переписку с лицом, которое предложило ему заработать путем распространения на территории Приморского края наркотических средств бесконтактным способом, посредством размещения тайниковых закладок.

С этой целью в августе 2016 года он прибыл в краевой центр для получения крупной партии наркотика.

По прибытию в город Владивосток злоумышленник на денежные средства, выделенные организатором преступления, арендовал квартиру и приобрел автомашину, которую в дальнейшем планировал использовать для транспортировки наркотических средств.

В ходе интернет-переписки со своим сообщником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обвиняемый получил сведения о местонахождении партии синтетического наркотика массой более 4900 гр.

Следуя предоставленным координатам, фигурант обнаружил и забрал в лесополосе тайниковую закладку с наркотическим средством, которую он спрятал в автомобиль и перевез к месту проживания с целью последующего сбыта путем производства т.н. «закладок».

Однако преступные действия злоумышленников не были доведены до конца, поскольку их пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю. Пакет с находящимся в нем наркотическим средством (которое, согласно заключения эксперта, является производным наркотического средства N-метилэфедрона - (1-Фенил-2-пирролидин-1-ил) пентан-1-он (а-PVP, а-пирролидинопентиофенон), общим весом 4905,5 грамм изъят.

В дальнейшем правоохранительными органами были обнаружены и изъяты (в том числе в арендованной фигурантом квартире) наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 7 кг.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. 

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