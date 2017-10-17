Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу

Уговаривать алиментщицу покинуть свое убежище долго не пришлось

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Жительница Приморья вот уже длительное время уклоняется от выплат алиментов и скрывается от судебных приставов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. На стук в дверь вышел сожитель гражданки, который пояснил, что в настоящее время ее нет дома. Однако у судебных приставов имелись все основания заподозрить мужчину во лжи.

Войдя в дом, судебные приставы услышали шорохи, доносящиеся из шкафа. Открыв дверцу, за ворохом одежды они заметили искомую алиментщицу, которая прикрылась старой шубой и старалась не шевелиться.

Уговаривать алиментщицу покинуть свое убежище долго не пришлось – скинув видавшие виды шубу, она вышла из шкафа и виноватым тоном пояснила, что это она уговорила сожителя солгать судебным приставам. Женщина была благополучно доставлена в отдел, а за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов на нее был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

Материалы дела переданы в мировой суд.

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