На нескольких улицах Владивостока ограничат движение

Движение и парковка автотранспорта будут ограничены с 11:30 до 13:30

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на нескольких улицах Первомайского района будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, 21 октября движение и парковка автотранспорта будут ограничены с 11:30 до 13:30 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Окатовой: от пересечения с улицей Интернациональной до пересечения с улицей Терешковой;

- по улице Харьковской: от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Черемуховой;

- по улице Черемуховой: от дома № 3 по улице Кизлярской до дома № 9 по улице Черемуховой;

- по улице Терешковой: от пересечения с улицей Окатовой до пересечения с улицей Бурачка;

В этот день объезд будет организован по улицам Калинина, Окатовой, Харьковской, Ужгородской и Олега Кошевого.