Чтобы не выплачивать алименты, приморец решил стать безработным

Суд может оштрафовать должника

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району находится исполнительное производство в отношении приморца, который по решению суда обязан уплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Устроившись на работу, гражданин не сообщил судебному приставу о своем трудоустройстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Однако, узнав о месте работы должника, судебный пристав направила постановление на удержание средств из заработной платы должника в счет погашения долга.

Узнав об этом, мужчина, проработавший около трёх месяцев, в срочном порядке уволился с места работы, лишив тем самым своего ребенка средств к существованию.

Однако способ, выбранный алиментщиком - лучше быть безработным, чем делиться своими кровными с собственным ребенком, только усугубит ситуацию для должника, и без того плачевную.

С течением времени долг по алиментам увеличится, а нежелание должника исполнять решение суда, обязывающее содержать своего ребенка, выльется в составление протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ, который будет направлен судебным приставом в суд.

Суд, рассмотрев материалы административного правонарушения, может оштрафовать должника или назначить наказание в виде административного ареста.

В случае если должник продолжит уклоняться от обязательств по содержанию ребенка, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 157 УК РФ.