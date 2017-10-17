Жители Владивостока страдают от уличных коммерсантов

Корреспондент отправился в рейд с участковым

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Письмо в редакцию «В» стало поводом организовать в минувшую пятницу рейд по торговым точкам в Советском районе Владивостока, сообщает РИА VladNews. Горожане жаловались на мусор и пустые коробки, которые оставляют самостийные уличные коммерсанты после окончания торгового дня.

Итоги совместного рейда участкового уполномоченного Константина Зайцева и корреспондента «В» таковы: только у одного предпринимателя из шести проверенных были в наличии документы на аренду земельного участка на улице Кирова.

Обосновались на века?

Авторы послания не лукавили: несанкционированная торговля на тротуаре рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Кирова, 23», что на пересечении с улицей Енисейской, действительно процветала. Продавцы, сплошь женщины пенсионного возраста, со своим нехитрым товаром – урожаем с дачных огородов, цветами в горшках, вязаными носками и варежками – расположились на пустых ящиках и коробках. Все дамы – местные жительницы, может, потому и чувствовали себя хозяевами положения. И на майора полиции Константина Зайцева старушки смотрели как на стекло – что он есть, что его нет.

Подобные самостийные торговые ряды есть в каждом районе краевого центра. Чаще всего по соседству с магазинами и остановками транспорта, где большая проходимость народа. На первый взгляд, бабушки-коммерсантки никому не мешают и вреда от них никакого. Глядишь, и заработают рубль-другой – на одну пенсию прожить трудно. И в то же время несанкционированная торговля на улице с лотков и ящиков портит внешний вид города. Кроме того, незаконное предпринимательство наказуемо. Отсюда и соответствующий вывод.

Впрочем, общение с самостийными продавцами не входило в пятничные планы участкового уполномоченного Зайцева. Обход участка – его каждодневная работа, поэтому Константин Юрьевич еще успеет поговорить с пенсионерками за жизнь, за чистоту и порядок на вверенной ему территории. Ну а цель данного рейда – магазины из сэндвич-панелей вдоль трассы, и все на бетонном фундаменте. Судя по всему, строения обосновались на века. Именно законность их появления на улице Кирова и просили проверить местные жители.

По словам Виолетты Сергеевны, жительницы дома № 21/1 на улице Кирова, в конце 80-х годов прошлого столетия, когда заселялся этот микрорайон, здесь был лес. И никаких торговых точек не было. Редкие деревья и сейчас радуют глаз горожан, а кустарник почти весь пошел под топор. Это было давно, поэтому сейчас некого спросить за уничтожение зеленых насаждений в черте города. В то же время просто так, за здорово живешь, эти магазины не могли здесь появиться. Легитимность их «прописки» на улице Кирова собирался установить майор полиции. Есть сигнал населения, и он обязан на него отреагировать.

Понадеялись на авось

В полномочия участкового не входит проверка качества и происхождения товаров в магазинах и на рынке. Это прерогатива Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и местного Управления Роспотребнадзора. А вот интересоваться законностью нахождения торговой точки, а также наличием санитарных книжек у продавцов, торгующих продуктами питания, входит в круг его обязанностей.

Проверка документов у фермеров, расположившихся во дворе между домами, закончилась плачевно. Разрешение на торговлю на улице Кирова рядом с домом, где они припарковали свой автомобиль и поставили столы с сельхозпродукцией, у них имелось. Но у продавщицы не было санитарной книжки. Приговор майора полиции Зайцева суров:

– Сворачивайте торговлю. Вернусь – проверю.

Аграриям нельзя не посочувствовать. Разве не обидно приехать в город за пару сотен километров, чтобы продать овощи и фрукты, выращенные своими руками, и уехать ни с чем? Не исключено, что у продавщицы никогда не было санитарной книжки. Действительно, зачем она ей в саду и в огороде? Но ничего не попишешь, таковы правила торговли.

Команду «сворачиваться» участковый уполномоченный дал еще одной семейной паре, приехавшей в краевой центр с сельхозпродукцией из Спасского района. У них не было разрешения на торговлю в городе. По словам крестьян, в Спасске цены на рынках ниже, чем во Владивостоке, но люди все равно покупают мало. Вот фермеры и отправились в столицу Приморья, понадеявшись на авось. Потому что платить за разрешение на торговлю им не по карману.

– Полиция следит за соблюдением порядка, а не за решением чьих-то финансовых затруднений. Чтобы торговать в городе, вы должны зарегистрироваться в едином реестре как индивидуальный предприниматель, осуществляющий выездную торговлю продовольственными товарами, и еще получить разрешение на торговлю. А пока заканчивайте торговлю, – майор полиции Зайцев был непреклонен. Он не велся на жалостливые рассказы о тяжелом материальном положении сельского населения. И был прав. А кому сейчас легко? В городе тоже жизнь не сахар.

Нет «уголка» – нет покупателя

Из шести стационарных торговых павильонов, проверенных нами во время рейда, только у хозяев павильона «Русская дубравушка» был оформлен «уголок покупателя». И ни у одного не было правоустанавливающих документов. Даже их копий. Продавцы утверждали, что все бумаги у начальства. По словам майора полиции Зайцева, это не является нарушением. Товарно-транспортные накладные, ветеринарный сертификат соответствия, подтверждающий качество продукции, должны быть в магазине. Но договор аренды земельного участка, на котором находится торговая точка, можно хранить и в офисе хозяина павильона. Или даже у него дома. Никакими нормативными актами местонахождение этого документа не регламентируется. Иное дело отсутствие уголка покупателя. Это уже статья 14.5 Административного кодекса РФ, но она в компетенции Роспотребнадзора.

– Сейчас мы не можем сказать однозначно, законна установка этих павильонов или нет. Сегодня в 6 часов вечера их хозяева представят мне документы, и тогда мы узнаем, по какому праву они здесь находятся. У меня прием граждан на опорном пункте с 18 до 20 часов. Если не принесут, мы вправе направить представление в администрацию Советского района либо в администрацию Владивостока на снос объекта как незаконно установленного, – разъясняет майор полиции Константин Зайцев.

Когда верстался номер в редакцию «В» позвонил майор полиции Константин Зайцев и сообщил, что хозяева магазинов, которые проверяли в ходе рейда, принесли документы на аренду земельного участка. Поэтому жители улицы Кирова могут не волноваться: несанкционированных торговых точек на их территории нет.