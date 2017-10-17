Лже-электрик украл у пенсионера крупную сумму денег в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 77-летнего жителя Уссурийска, который сообщил о краже денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и осмотрели место происшествия. Установлено, что мужчина, представившись электриком новой управляющей компании, пришел к потерпевшему якобы для оформления документов. После его ухода хозяин квартиры обнаружил, что из комода пропали пятнадцать тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Арсеньева, который дал признательные показания. Также сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Дальнегорского и Арсеньевского городских округов.

По данному факты было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

В настоящее время фигурант дела находится под стражей.