Пятница, 13: Военнослужащий из Приморья свел счеты с жизнью

По факту трагедии следствие проводит проверку

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Военнослужащий из Приморья покончил с собой, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске в 83 отдельной десантно-штурмовой бригады. Молодой человек, прибывший на срочную службу из Хабаровска, преодолел три месяца службы и готовил документы к переводу на контракт. В пятницу, 13 октября, тело 19-летнего парня было найдено в петле. Как стало известно корреспонденту агентства от достоверного источника, парень решил покончить с собой из-за проблем, не связанных со службой.

Ранее в сети появилась информация о том, что тело парня было обнаружено на территории части 83 ОДШБ, однако заместитель командира по работе с личным составом Владимир Потанин опроверг эту информацию.

Сейчас под данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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