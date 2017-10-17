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Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье

В настоящее время уголовное дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В Находке завершено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Было установлено, что 58-летняя жительница Находки за денежное вознаграждение поставила на учет 10 иностранных граждан в квартирах на улицах Кольцевой и Тимирязева. Проверка показала, что иностранцы по указанным адресам никогда не проживали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленницы грозит лишение свободы до трех лет.

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