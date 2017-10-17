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Общество

Радио «Лемма» ищет «Леди Осень-2017»

Победитель будет определён посредством голосования
Фото: радио Фото: радио "Лемма"
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Радиостанция «Лемма» объявляет о начале самого ожидаемого конкурса - «Леди Осень-2017», сообщает РИА VlaNews.

Каждый год 102,7 FM ищет новое лицо осени. Возможно именно та девушка, которая читает эту новость и станет новой леди! Заполните анкету и пришлите вместе с фотографией на электронный ящик до 22 ноября. Обязательно фото должно быть запечатлено на фоне осеннего пейзажа. Победитель будет определён посредством голосования. Уже 24 ноября мы узнаем имя счастливой девушки, которая станет обладательницей гордого титула «Леди Осень-2017». Подробности акции, информация об организаторах и сроках проведения на сайте radiolemma.ru

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