Приморцы могут получить денежный бонус за раннего аиста, летающего над Уссурийском

У краснокнижной птицы прострелен клюв и правая нога

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В районе Уссурийска был замечен бедствующий дальневосточный аист - редчайшая краснокнижная птица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сафари-парк.

Сообщается, что у птицы прострелен клюв и правая нога.

- Аиста взял около дороги в березовой роще Дмитрий Ананко из поселка Синяя сопка под Уссурийском и привез домой. Две ветклиники города отказались помочь раненой птице. Супруга Дмитрия Татьяна позвонила в Сафари-парк и рассказала про птицу. Я немедленно стал собираться в Уссурийск, но не успел. Дмитрий наложил на ногу аиста шину и вынес птицу во двор. Порыв ветра помог аисту подняться в небо и полететь (это случилось 14 октября). Понятно, что с раненой ногой и клювом птица не выживет в природе. Дмитрий с братом искали аиста на квадроцикле и параплане, но безрезультатно, - рассказал Дмитрий Мезенцев, директор Сафари-парка.

Дирекция Сафари-парка просит жителей Приморья, если вы случайно обнаружите где-либо раненого дальневосточного аиста, сообщите немедленно в Приморский Сафари-парк или в Росприроднадзор.

За достоверное сообщение именно об этой птице Сафари-парк готов заплатить 5000 рублей. А за найденную птицу – 20 000 рублей.

Телефон Сафари-парка: 8-924-124-17-17.

Телефон Дмитрия, нашедшего птицу: 8-953-202-20-10.

Телефон Татьяны: 8-908-967-25-07.

Дмитрий Мезенцев (директор Приморского Сафари-парка т. 8-914-700-65-23)



