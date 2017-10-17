Еще четыре лесных пожара были потушены за минувшие сутки в Приморье

Борьба продолжается еще с 21 возгоранием

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано четыре пожара на площади более 50 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Пожары потушены в Кавалеровском, Партизанском и Ханкайском районах на площади более 50 гектаров. В настоящее время борьба ведется с 21 пожаром на площади почти три тысячи гектаров в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Большая часть очагов огня локализована, в их тушении принимают участие около 200 человек, задействовано 40 единиц техники.

Сейчас пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, распространение огня на этих участках остановлено.

Специалисты отметили, что из-за сухой и ветреной погоды возросло количество возгораний на территории лесного фонда региона. За сутки пожарные 18 раз выезжали на палы сухой травы, возникло пять новых пожаров, большая часть из них уже потушена.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.